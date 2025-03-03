قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه قد تابع سير العمل في مستشفى الطوارئ، مستشفى الأورام، والعيادات الخارجية، والتي تعد من أحدث الإضافات الطبية بالجامعة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في استكمال البنية التحتية الطبية، مما يعزز الخدمات الصحية داخل الجامعة ويخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة تشهد نقلة نوعية في المجال الطبي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يجري العمل على استكمال المنظومة الطبية بالجامعة من خلال إنشاء مستشفيات جديدة متخصصة.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن حلم إنشاء المدينة الطبية بات قريبًا من التحقق، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي سيوفر رعاية طبية متقدمة لأهالي كفر الشيخ ومحافظات الدلتا، مما يقلل من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لموقع المدينة الطبية بالجامعة، بمرافقة الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى عثمان، المستشار الهندسي للجامعة، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





تفاصيل المشروعات الطبية

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تفاصيل المشروعات الطبية الجديدة بجامعة كفر الشيخ هي كالاتي:

مستشفى الطوارئ: يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 45,000 م²، ويتألف من دور أرضي و8 طوابق متكررة، بطاقة استيعابية تصل إلى 690 سريرًا، تشمل أقسام الطوارئ، العناية المركزة، الحروق، الغسيل الكلوي، العمليات، الحضانات، والعناية الفائقة.

مستشفى الأورام: يمتد على مساحة 8,000 م²، ويتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق متكررة، ويضم غرف العلاج الإشعاعي، الأشعة التشخيصية، والعلاج الكيماوي، بإجمالي 76 سريرًا، بالإضافة إلى عيادات متخصصة وقاعة محاضرات تتسع لـ 135 فردًا.

العيادات الخارجية: تغطي مساحة 20,000 م²، وتتألف من دور أرضي و8 طوابق متكررة، وتضم 48 عيادة، غرف أشعة، معامل، صيدلية مركزية، ومدرجات تعليمية، مما يعزز الخدمات الطبية والتعليمية داخل الجامعة.

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