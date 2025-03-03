الإثنين 03 مارس 2025
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمدارس

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس التابعة لإدارة دسوق التعليمية، من بينها مدرسة الشهيد عبد العاطي علي سعد للتعليم الأساسي، ومدرسة شابه الثانوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية، وضمان توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

وتابع وكيل الوزارة، خلال جولته،  انتظام الدراسة داخل الفصول، وحرص على التأكد من حضور الطلاب والمعلمين، والالتزام بالمناهج الدراسية وفق الخطة التعليمية المعتمدة، مشددا على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة، من خلال متابعة التقييمات الدورية للطلاب، والوقوف على مدى استيعابهم للمواد الدراسية، والتأكد من استخدام الأساليب الحديثة في التدريس التي تساهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

 

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كما تفقد وكيل الوزارة نظافة المدارس، وتجهيز الفصول بالمقاعد "الديسكات"، ووسائل الإيضاح اللازمة لتسهيل العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وصيانة المرافق لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأجرى الدكتور علاء جودة حوارات مفتوحة مع الطلاب والمعلمين للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الأداء داخل المدارس، مشددا علي أهمية تعزيز التعاون بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة لدعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا.

 

  • وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد علي الانضباط المدرسي

وشدد وكيل الوزارة،  على ضرورة الإلتزام بالانضباط المدرسي، والتأكيد على دور المعلمين في تقديم محتوى تعليمي هادف يعزز مهارات الطلاب، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة التربوية والثقافية التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، مشيرا إلى أن الأنشطة الرياضية والفنية تلعب دورا هاما في تنمية مواهب الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم.

وأكد  الدكتور علاء جودة، أن جولاته التفقدية ستستمر لمتابعة كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لضمان تحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجه العملية التعليمية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بجودته، مشددا على أن تطوير التعليم هو أحد الأولويات الرئيسية للدولة خلال المرحلة الحالية، إذ يتم العمل على تحسين جودة المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم.

 

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