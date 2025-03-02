الأحد 02 مارس 2025
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظا  في الأسواق اليوم؛ وتراوحت الانخفاضات بين 5 و32 جنيهًا في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 419.3 جنيه، بانخفاض 16 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

 أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 27.5 جنيه، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 411.7 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

 سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 32 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 391 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356.5 جنيه، بانخفاض 28 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 390.5 جنيه في الأسواق، بانخفاض 9.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا  يقدر بـ 5 جنيهات عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.9 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيها في الأسواق.

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