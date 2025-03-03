حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تضبط عشرات المخالفات

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من جودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتكليف من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

ضبط مخالفات متنوعة في قطاع المخابز والأسواق

و قد أسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرًا لنقص الوزن، و7 محاضر لعدم النظافة، و6 محاضر لمخالفة المواصفات، و17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر لعدم الالتزام بالتعليمات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و2 محضر تصرف، ومحضر توقف عن العمل، ضمن المخالفات التي تم رصدها في قطاع المخابز البلدية.

وفي قطاع الأسواق، تمكنت الحملات التموينية من ضبط 68 عبوة مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية بأحد محال السوبر ماركت في بندر دسوق، وذلك بجانب 7 قطع شمع فلتر مجهولة المصدر بدون فواتير داخل أحد محلات الأدوات الصحية، كما تم تحرير محضر لمحل مستلزمات ديكور لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشملت الحملات التفتيش على محلات الجزارة لضمان سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين، حيث تم ضبط 20 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة في مدينة سيدي غازي، إلى جانب ضبط 6 كجم و10 كجم من اللحوم المخالفة بمركز الحامول. وفي مدينة بيلا، تم ضبط 200 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومي داخل محلين للجزارة. كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في محال متنوعة بمركز مطوبس، تضمنت محلات للأسماك، والجزارة، والدواجن، والبقالة.

وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط الأسواق والتأكد من وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق التمويني بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.