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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الغذائية بمعارض "أهلًا رمضان"

المحافظ يتابع توافر
المحافظ يتابع توافر السلع

 تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بمعارض "أهلًا رمضان" والتى وصلت إلى 31 معرضًا بمدن وقرى المحافظة، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، بمشاركة الغرفة التجارية ومديرية التموين، وذلك لضمان توفير السلع ا لغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 35٪، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

  • تكثيف الرقابة لضبط الأسواق بكفر الشيخ

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على معارض "أهلًا رمضان" للتأكد من جودة السلع المعروضة ومنع أي تلاعب أو غش تجاري، مع توفير اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

 

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كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه يتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لضمان وصول السلع المدعمة إلى جميع المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطري، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

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