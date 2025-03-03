مسلسلات رمضان 2025، نادين تحاول كشف أسرار المنتحرين في الحلقة الثالثة من أثينا

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا ونادين "ريهام حجاج" محاضرة لصحافة التحقيقات داخل إحدى الأكاديميات الخاصة.

وتحاول نادين كشف سبب انتحار محمود ومحاولة انتحار شقيقتها، ويظهر أصدقاء مي شقيقة نادين ويفكرون ما السبب الذي جعل شقيقتها تدرس داخل الجامعة.

ويبدأ برنامج أثينا الذي يراسل الجميع بدون أن يعلمه أحد، في مراسلة بعض طلاب الأكاديمية، ويتم اكتشاف أن اسم أثينا هو اسم اصدقاء محمود ومي.

وتكتشف نادين أن أحد الطلاب ويدعى هشام خطاب ترك الجامعة وبعد انتحار صديقه محمود، وتحاول نادين الوصول له، كي يتم كشف السر وراء انتحاره.

وتظهر أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا أن مي شقيقة نادين كانت تتناول بعض المواد المخدرة، وهي التي جعلتها تدخل في حالة من الاكتئاب.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور مشروع أثينا لنادين ويقوم بتهكير هاتفها، ويحصل على كل الاشياء الخاصة بها، ويعطيها معلومات عن أصدقاء مي.

قصة حب قديمة لـ مي

واحتوت أحداث الحلقة الثانية عن ظهور مي شقيقة نادين وهي على سرير العناية المركزة بعد محاولة انتحارها، وحصلت نادين على هاتف شقيقتها لتبحث عن السبب الذي جعلها تقدم على الانتحار.

ودخلت ريهام حجاج في خلاف مع زوجة أبيها التي تلعب دورها الفنانة سلوى محمد علي، وخاصة بعد مشادة كلامية دارت بينهما داخل المستشفى.

وتكتشف نادين من خلال هاتف شقيقتها عن قصة حب قديمة لشقيقتها وأن حبيبها أقدم على الانتحار في نفس تاريخ الحادث الذي تعرضت له شقيقتها.

وظهرت الفنانة سوسن بدر خلال أحداث العمل، وهي عميدة الكلية التي تدرس فيها مي شقيقة نادين، وحبيبها محمود الذي انتحر من قبل، بسبب مشروع شارك فيه.

وتبدأ نادين في تقديم أوراقها للجامعة التي تديرها سوسن بدر، كي تقوم بتدريس الإعلام داخل الجامعة.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل أثينا الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، بدأت قبل أن تتعرض إلى حادث، وتأثرت بها نفسيًا مما جعلها تحصل على إجازة.

وتظهر الأحداث أن نادين لديها شقيقة اسمها مي تراسل شخصا يسمى أثينا، ولديها مجموعة من الأصدقاء، وتحكي له عن مشاكلها إلا أن المفاجأة أنه يحرضها على الانتحار، وبالفعل قامت بإلقاء نفسها من الشباك لتدخل العناية المركزة وتصاب بكسر بالعمود الفقري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.