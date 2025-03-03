توقيع الكشف على 932 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية أبورية التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة قدّمت خدماتها الطبية لـ 932 مواطنًا، عبر 11 عيادة تخصصية قد شملت 9 تخصصات مختلفة من بينها الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن، والأسنان، لافتا أن الإقبال الكبير على القافلة يعكس احتياج المواطنين لمثل هذه الخدمات الطبية المجانية.

وأشار "أبوالسعد" إلى أن القافلة لم تقتصر على تقديم الاستشارات الطبية فقط، بل تضمنت أيضًا إجراء 197 تحليلًا معمليًا في معامل الدم والطفيليات، وذلك جانب 41 أشعة تشخيصية، وهو ما ساهم في الكشف المبكر عن العديد من الحالات الصحية.

كما تم تحويل 6 حالات مرضية إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، مع استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات التي تستدعي ذلك، فضلا عن إصدار 11 تقريرًا طبيًا للمرضى لضمان متابعة حالتهم الصحية.

12 ندوة تثقيفية بالقافلة

كما نظمت القافلة 12 ندوة تثقيفية حضرها 450 مواطن تناولت موضوعات هامة مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، وذلك بجانب توعية المواطنين بالسلوكيات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض. كما تم فحص 75 مواطنًا ضمن مبادرة "افحص واطمئن"، بإجمالي 150 فحصًا طبيًا، لضمان متابعة دورية لحالتهم الصحية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن جميع الخدمات الطبية، بما في ذلك صرف الأدوية، تم تقديمها مجانًا بالكامل، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى إيصال الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان حياة صحية أفضل للمواطنين.

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