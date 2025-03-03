الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

تحرير 9 محاضر تموينية لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

مخابز كفر الشيخ
مخابز كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملاتها التموينية المكثفة على المخابز والأسواق، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وذلك لضبط المخالفين والتأكد من جودة رغيف العيش المدعم، والتزام المخابز بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأسفرت الحملة، التي استهدفت عددًا من المخابز بقرية الحمراوي، عن تحرير 9 محاضر مخالفات متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

محافظ كفر الشيخ يشدد على مراقبة وزن رغيف الخبز المدعم

وجاءت هذه الجهود بتوجيهات اللواء د. علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على أهمية استمرار الرقابة لضمان تقديم خبز مطابق للمواصفات، ومنع أي تلاعب في الأوزان أو الجودة، وحماية حقوق المواطنين.

كما كلف المحافظ مسؤولي التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بمواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وشملت الحملة التفتيش على مدى التزام المخابز بالمعايير التموينية، وضبط أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو تدني جودة الخبز أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من نظافة أماكن الإنتاج وسلامة المواد المستخدمة.

 

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وجرت الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وعبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد توفيق، رئيس قرية الحمراوي، إلى جانب مسؤولي التموين، وعلى رأسهم المهندس شفيق عليوه، مدير إدارة مركز كفر الشيخ، والمهندس محمد رشدي، مدير تموين بندر كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد، والمهندس أحمد عبد الخالق، من مديرية التموين بكفر الشيخ.

 

 

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مخبز خبز دعم تموين كفر الشيخ
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