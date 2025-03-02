محافظ البحيرة تتفقد معرض "أهلًا رمضان" بأبو المطامير

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد معرض "أهلًا رمضان" بأبو المطامير، حيث اطمأنت على توافر السلع الغذائية والرمضانية بالكميات والأسعار المناسبة، ومدى التزام العارضين بتقديم التخفيضات المقررة، والتي تصل إلى 30%، لتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

سلسلة من المعارض والمبادرات الاجتماعية

وأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال سلسلة من المعارض والمبادرات الاجتماعية، التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، لضمان وصول السلع إلى مستحقيها بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن المعارض توفر سلعًا ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

توزيع الشنط الرمضانية والوجبات الجاهزة

كما أوضحت محافظ البحيرة، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرة "قطار الخير"، التي تشمل إلى جانب المعارض، توزيع الشنط الرمضانية، الوجبات الجاهزة، البطاطين، الهدايا، تنظيم ورش عمل ومسابقات رمضانية، ودورات لتحفيظ القرآن الكريم، بما يضمن توفير دعم متكامل للأسر المستحقة في مختلف أنحاء المحافظة.

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