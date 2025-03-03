وزارة الآثار تنظم برنامجا سياحيا للمشاركين في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجًا سياحيًا للمشاركين في النسخة الرابعة للدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بعنوان " دور المحليات في مواجهة الأزمات والكوارث" التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية عدد من الوزارات من بينها وزارة السياحة والآثار.

النسخة الرابعة للدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

وتضمن البرنامج السياحي زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة.

وفي سياق متصل، شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة في رعاية الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية تحت عنوان "آفاق علوم الرياضة في التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي أسوان بلاد الذهب" الذي نظمه كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان.

تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي أن الهيئة حرصت على رعاية الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية وتنظيم برنامج سياحي للمشاركين بها في إطار الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتعريف المشاركين بالدورة بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من خلال زيارة عدد من أماكن الجذب السياحي به والترويج لها، لافتًا إلى حرص الهيئة على المشاركة بالأحداث المجتمعية.

وأضاف أن رعاية الهيئة للملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية بأسوان في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية ما بين ندوات وورش عمل ورحلات سياحية لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.

وفي إطار هذه الرعاية، قام مكتب الهيئة بأسوان بتزويد الملتقى بمكتب استعلامات مزود بالمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من ثراء في منتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن للسائح ممارستها خلال زياته، وكذلك أماكن الجذب السياحي به ووجهاته السياحية المتنوعة والتي من بينها أسوان التي تذخر بالعديد من الأماكن الأثرية والسياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.