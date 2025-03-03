الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءا من الأربعاء المقبل

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
ads

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد بدءا من الأربعاء المقبل.

 

درجات الحرارة اليوم، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية،  وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:13

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية طقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

رياح وشبورة وحرارة مرتفعة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين

رياح على القاهرة وشبورة على الطرق، حالة الطقس غدا الإثنين

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية للعظمى، درجات الحرارة غدا في مصر

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

نص منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب 6 أشهر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الإعجاز العلمي في انشقاق القمر

شاب: "أنا بحب واحدة وما اسمحش أن أختي تحب واحد"، وعلي جمعة ينصحه

شاب يسأل: "لو أبو البنت اللي بحبها رفض يسمعني أعمل إيه؟"، علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية