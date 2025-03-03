دوري أبطال أوروبا، الإيقافات تهدد الريال وبنفيكا قبل جولة ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا، يعد ريال مدريد وبنفيكا، الفريقان اللذان لديهما أكبر عدد من اللاعبين المهددين بالإيقاف قبل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويوجد عدد من اللاعبين في ريال مدريد وبنفيكا على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.



وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في ريال مدريد، الذي يستضيف أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء، كلا من الفرنسيين إدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني، والكرواتي لوكا مودريتش، والألماني أنطونيو روديجر، والبرازيلي إندريك.

وقد يغيب أيضا عن مباراة الإياب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذا حصل على إنذار، بعدما أشهرت له البطاقة الصفراء في المباراة الأولى والأخيرة من المرحلة الأولى من المسابقة.



وسيغيب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الريال عن مباراة الذهاب في دور الـ16 لهذا السبب، وهي العقوبة التي سبق وأن قضاها لوكاس فاسكيز والبرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة قبل الأخيرة والأخيرة من المرحلة الأولى من البطولة الأوروبية.

أما بنفيكا، خصم برشلونة، فاللاعبون المهددون لديه هم السويسري زكي العمدوني، والنرويجي فريدريك أورسنيس، والدنماركي ألكسندر باه، والإسباني ألفارو فرنانديز، والتركي أوركون كوكجو، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وعلى النقيض، يعد برشلونة الوحيد من بين الفرق الـ16 التي لا يوجد بصفوفه أي لاعب مهدد بالإيقاف، أما أتلتيكو مدريد فلدى كل من لاعبيه الأرجنتيني أنخيل كوريا، والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز بطاقة صفراء بالفعل.

مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند - ليل

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

كلوب بروج - أستون فيلا

إنتر - فينورد

ليفربول - باريس سان جيرمان

برشلونة - بنفيكا

أرسنال - أيندهوفن

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن ضد آرسنال

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل

- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة

- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

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