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اقتصاد

مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة الآيزو 20000

مجموعة إي اف چي القابضة
مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة الآيزو، فيتو

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي  القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الآيزو 20000، المعيار المعترف به عالميًا لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). تؤكد هذه الشهادة المرموقة على التزام المجموعة الراسخ بتقديم خدمة استثنائية لعملائها ومستثمريها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات.


ويستند معيار الآيزو/آي إي سي 20000 إلى أطر عمل معروفة مثل المعيار BS 15000 الذي تم تطويره بواسطة معهد المعايير البريطاني ومعيار ITIL V4 الذي تم تطويره من قبل "مكتب التجارة الحكومية"، بالإضافة معيار COBIT v5  الصادر عن "جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات ". وبناء على ما سبق يوفر معيار ايزو 20000 إطارًا شاملًا للإدارة التقنية والمالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار دورتها الحياتية. ويشمل ذلك التخطيط والتصميم والانتقال والتسليم والتشغيل والتحسين المستمر، مما يضمن تحسين نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة إي اف چي القابضة من منظور الموارد التقنية والمالية والبشرية.

 

وعلق محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، قائلًا: "يُعتبر حصولنا على شهادة الآيزو 20000 إنجازًا مهمًا للمجموعة ويعكس تفانينا في تحقيق التميز واهتمامنا بالتحسين الدائم للخدمات التي نقدمها. كما تؤكد الشهادة على التزامنا بأعلى معايير الصناعة لضمان إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدينا بصورة مثالية وتوافقها مع أفضل الممارسات".

وتُكمّل شهادة الآيزو 20000 شهادة الآيزو 27001 التي حصلت عليها مجموعة إي اف چي القابضة لإدارة أمن المعلومات في العام الماضي.

وتوفر هاتان الشهادتان للعملاء والمستثمرين والمساهمين والجهات التنظيمية للعمل، تأكيدًا بأن ممارسات تكنولوجيا المعلومات والأمن في المجموعة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.  

كما تعزز الشهادتان التزام المجموعة ببناء الثقة والاطمئنان بينها وبين الأطراف ذات الصلة، وتعمل على الحفاظ على أطر عمل متينة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن، مما يضمن سلامة وموثوقية خدماتها.

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