جداول امتحانات مارس لصفوف النقل في دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط عن جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ خطة التقييم المستمر لقياس مستوى الطلاب وفقًا للمنهج الدراسي المقرر خلال الشهر.

تفاصيل امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية

وتبدأ الامتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع وحتى الصف السادس، حيث تم توزيع المواد الدراسية على أيام متفرقة لضمان راحة الطلاب كما تشمل الجداول امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الصف الثالث، مع مراعاة عدم تداخل المواد الأساسية.

امتحانات المرحلة الثانوية وإجراءات التنظيم

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد تم تحديد مواعيد الاختبارات بحيث تتناسب مع طبيعة المواد الدراسية، وتم الإعلان عن توجيهات مشددة بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية أثناء أداء الامتحانات.

جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية

وشددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالحضور وفق الجداول المعلنة، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج.

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