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محافظات

بتخفيضات تصل لـ 30%، محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بكلاحين قفط (فيديو)

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

 أجرت فيتو بثا مباشرا لافتتاح معرض أهلا رمضان بمركز قفط جنوب محافظة قنا، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية وكبار التجار للمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

حلول شهر رمضان فى قنا

وتتنوع المنتجات الغذائية والمنتجات المعروضة بالمعرض لتواكب متطلبات الأسرة المصرية وخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم،وجاء ذلك ضمن الجهود الرقابية والمتابعة  المستمرة من المديرية بالتنسيق بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والتأكد من تطبيق نسبة التخفيض.

معارض أهلا رمضان في مراكز قنا

جدير بالذكر أن معارض أهلا رمضان يتم تنفيذها بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليعود بالنفع على كافة المواطنين وأن المعارض ستستمر لمدة أكثر من شهر حتى نهاية شهر رمضان المعظم ويضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل من ٣٠٪ إلى  ٣٥%،ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ قنا، وخطة مديرية التموين بمحافظة قنا بافتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة.

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