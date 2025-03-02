الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان"بمركزي فرشوط وقفط (صور)

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض "أهلا رمضان"بمركزي فرشوط وقفط

 أقامت محافظة قنا معارض "أهلًا رمضان"  بمركزي فرشوط وقفط  والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والشركه المصريه لتجارة الجمله والغرفه التجارية وكبار التجار وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جهاز حماية المستهلك في محافظة قنا
حيث تتنوع المنتجات الغذائية والمنتجات المعروضة بالمعرض لتواكب متطلبات الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم،وجاء ذلك ضمن الجهود الرقابية والمتابعة  المستمرة من المديرية بالتنسيق بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والتأكد من تطبيق نسبة التخفيض.

معارض أهلا رمضان في مراكز قنا
والجدير بالذكر أن معارض أهلا رمضان يتم تنفيذها بناءاعلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليعود بالنفع على كافة المواطنين وأن المعارض ستستمر لمدة أكثر من شهر حتى نهاية شهر رمضان المعظم ويضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل إلي ٣٥%
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا، وخطة مديرية التموين بمحافظة قنا بافتتاح أكثر من معرض أهلا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة.

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