الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود (فيديو)

محافظ قنا يضع إكليلا
محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

 أجرت فيتو بثا مباشرا لاحتفالات عيد قنا القومى بقرية البارود التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

ووقعت في محافظة قنا العديد من المعارك التي ساهمت بشكل كبير في هزيمة الفرنسيين وانهيار الأسطول الحربي بنيل قرية البارود التابعة لمركز فقط جنوب المحافظة.

وكان الفرنسيين عندما دخلوا الصعيد لم يتوقعوا أن يقف لهم الصعيد بهذا الشكل وأن تكون هزيمتهم على أيديهم، خاصة أن الأعداد والتسليح في ذلك الوقت لم يكن متوقعا نهائيًا في هزيمة الأسطول الفرنسي.

 

احتفالات قنا القومى 

 يذكر أن محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام تخليدا لذكرى الانتصار في ملحمة البارود عام 1799، حيث جرت معركة طاحنة بين أهالي القرية والجنود الفرنسيين انتصر فيها الأهالي على مدافع العدو الفرنسي وأجبروه على الانسحاب ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا.

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