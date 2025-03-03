الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

إحالة السائق المتهم بدهس سيدة بالجيزة للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة، السائق المتهم  بدهس سيدة بسيارته، أثناء عبورها الطريق في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.


وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للسائق، وحجزه على ذمة التحريات التي تجري معه.

 

مصرع سيدة أثناء عبور الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن مصرعها في الحال.
 

بلاغ بمصرع سيدة في حادث مروري الجيزة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع سيدة في حادث تصادم في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طالبة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بعد التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الجيزة أمن الجيزة تحليل مخدرات
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