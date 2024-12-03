تحليل مخدرات والتصريح بدفن 4 جثث، قرارات النيابة في حادث تصادم بالشرقية

صرحت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية بالتصريح بدفن جثامين ضحايا حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بطريق"سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة النقل للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وكانت النيابة عاينت موقع الحادث كما تحفظت على سائق السيارة للاستماع إلى أقواله، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية

كانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم سير مروع بطريق"سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية ووفاة 4 أشخاص بينهم 3 سيدات.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل ونتج عن الحادث مصرع قائد التروسيكل “ويدعى رضا حجازى” 43 عاما و3 من عاملات اليومية هن: "هناء علي الشتري"و" مها جوده المسعودي"و"ليلي علي" 45 عاما، يقمن بقرية سعود مركز الحسينية.

مرفق الاسعاف يدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث

جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم التحفظ على جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى الحسينية المركزى وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة النقل والتحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأسباب وقوع الحادث والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

جزيرة سعود تتشح بالسواد بعد مصرع 4 من أبنائها في حادث الحسينية

سيطرت حالة من الحزن العارم على أهالى قرية جزيرة سعود، التابعة لمركز الحسينية، بعد أن استيقظ الأهالى على فاجعة مصرع 4 من أبنائها بينهم 3 سيدات خرجوا صباحًا يبحثون عن لقمة العيش، لكن التروسيكل الذي كان يقلهم اصطدم بسيارة نقل ليتحولوا لجثث فى الحال.

تجهيز نعوش 4 ضحايا من أبناء قرية جزيرة سعود

وانتهى أهالي قرية جزيرة سعود منذ قليل من تجهيز 4 نعوش لضحايا الحادث وينتظرون وصول الجثامين،والمشاركة في تشييع جنازاتهم لمثواهم الأخير.

ومن المقرر تشييع جثامين الضحايا من المسجد الكبير بالقرية فور وصول الجثامين من مشرحة المستشفى حيث يشهد مسقط رأسهم حاليا تجمعات من الأهالي بمحيط المسجد وسط حالة من الحزن الشديد.

دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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