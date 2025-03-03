بينهم ممثل وحيد للعرب، 20 منتخبا يحجزون مقاعدهم في مونديال الشباب

كأس العالم للشباب، حسم 20 منتخبا من أصل 24 بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها في تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر 2025.

المنتخبات العشرين التي ضمنت رسميا تأهلها لمونديال تحت 20 عاما

ـ تشيلي (البلد المستضيف).

ـ البرازيل ـ كولومبيا ـ باراجواي ـ الأرجنتين (منطقة أمريكا الجنوبية).

ـ فرنسا ـ أوكرانيا ـ إيطاليا ـ النرويج ـ إسبانيا (منطقة أوروبا).

ـ أستراليا ـ السعودية ـ كوريا الجنوبية ـ اليابان (منطقة آسيا).

ـ نيوزيلندا ـ كاليدونيا الجديدة (منطقة أوقيانوسيا).

ـ كوبا ـ المكسيك ـ بنما ـ الولايات المتحدة.

وتقام النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما، في تشيلي وذلك للمرة الثانية في منطقة أمريكا الجنوبية وينتظر أن تشهد مشاركة 24 منتخبا سيتنافسون من أجل الفوز باللقب الذي يملكه حاليا منتخب أوروجواي بعد فوزه على إيطاليا في نهائي نسخة 2023.

وأسدل الستار علي نهائيات بطولة آسيا للأمم 2025، السبت الماضي، بتتويج شباب أستراليا باللقب على حساب المنتخب السعودي بركلات الترجيح 5 ـ 4 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 ـ1، وانضمت 4 منتخبات عن قارة آسيا لقائمة المتأهلين لمونديال 2025.

وتأهل المنتخب الأسترالي بوصفه المتوج بلقب بطولة آسيا للشباب، والمنتخب السعودي بوصفه وصيف البطل، فضلا عن كوريا الجنوبية واليابان اللذين بلغا نصف النهائي.



وقبل تأهل المنتخبات الأربعة لمنطقة الاتحاد الآسيوي، حسمت 16 دولة أخرى مقاعدها في كأس العالم من بينها البلد المستضيف تشيلي.

ولا تزال 4 مقاعد مخصصة لمنطقة إفريقيا سيتنافس عليها 13 منتخبا من خلال المشاركة في بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما، التي تدور في كوت ديفوار في أبريل ومايو المقبلين.

وسيكون مصر والمغرب المنتخبان العربيان المشاركان في البطولة، ما يعني أن أقصى عدد للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم للشباب لن يتعدى الثلاثة.

ويتأهل لكأس العالم 2025، المنتخب المتوج بطلا لأمم إفريقيا للشباب ووصيفه بجانب المنتخبين اللذين بلغا نصف النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.