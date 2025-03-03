مسلسل معاوية، موعد عرض الحلقة الثالثة عبر شاهد

مسلسلات رمضان 2025، تعرض مساء اليوم الإثنين الموافق 3 مارس الجاري، ثالث حلقات مسلسل “معاوية” والذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، عبر قناة mbc ومنصة شاهد.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل معاوية

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل معاوية عبر منصة شاهد في تمام العاشرة مساء اليوم الأثنين.

الحلقة الثانية من مسلسل معاوية

وتضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات، حيث يرزق معاوية بابنة ويسميها "رملة" تيمنا بأخته أم المؤمنين "رملة".

غير أن "كنود" زوجة معاوية تتوفى بعد ذلك على إثر حمى ألمت بها، لتتركه وحيدا بعد فترة زواج دامت مدة قصيرة.

وضمن الأحداث، اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاوية ليكون أحد كتبة الوحي، ليسافر معاوية إلى المدينة ويكون برفقة وبالقرب من النبي.

كما يصدم المسلمين ضمن أحداث الحلقة الثانية أيضا بعد ذلك بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليتولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق، والذي يبدأ خلافته بقتال المرتدين، ثم يكثف الاستعدادات لمحاربة الفرس والروم خارج الجزيرة العربية.

وضمن أحداث الحلقة يتزوج معاوية من "فاخدة" أخت زوجته الراحلة "كنود" وذلك عندما رأى تعلق ابنته "رملة" الشديد بها، بعد أشهر بسيطة من وفاة زوجته "كنود".

وفي نهاية الحلقة، يخرج معاوية بن أبي سفيان ضمن جيش المسلمين المتجه لمحاربة الروم في الشام.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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