رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة بشأن الطاقة المتجددة للحكومة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

استغلال وادي السيليكون في مصر

وجاءت الطلبات كالتالى،: طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.

تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة

طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى عزمى، بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية”، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه فى ضوء المناقشات التى دارت حولها بجلسة اليوم.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إعلان المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود والاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، لمناقشة جدول عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الطاقة المتجددة وهي طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية”.

كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة

وأضاف عصمت، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

استعدادات الكهرباء لصيف 2025

وتابع وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.

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