مطالب بالشيوخ بالتوسع في الطاقة المتجددة لإنهاء أزمة رفع أسعار الكهرباء

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض، مصدرًا متجددًا وصديقًا للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربية أو حرارية.

مناقشة النهوض بقطاع الطاقة أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة ملفات خاصة بالطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.

توفير طاقة نظيفة ومستدامة

وأوضحت أن أهمية استخدامها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الطاقة الحرارية الأرضية تعاني بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، وأحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها.

وقالت النائبة: في ظل استهلاك متزايد للكهربا والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه.

مواجهة تحديات استهلاك الكهربا والطاقة

وأكدت أن مواجهة تحديات استهلاك الكهربا والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، كذلك من الضروري تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات.

نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

وشددت على أهمية نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة، مطالبة بتعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.

توطين التكنولوجيا الحديثة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بتوطين التكنولوجيا الحديثة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا، قائلة: وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات.

تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الطاقة

وشددت أيضا على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.

وأكدت وكيل الشيوخ، أن مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ويسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا.

وأوضحت أن وادي السليكون من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي، قائلة: من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أنه خلال مؤتمر المناخ في مصر تم الإعلان عن عدد من المشروعات، متسائلا: أين وصلت هذه المشروعات وما هي المعوقات؟.

مستجدات مشروع الضبعة

وتسائل النائب عن مستجدات مشروع الضبعة؟، مطالبا بالكشف عن ما تم الانتهاء عنه في هذا الشأن من أجل طمأنة المواطنين.

وشدد وهبة، على أهمية استغلال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن مصر بها 365 يوم شمس، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية مختلفة من أجل التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسسية وطاقة الرياح.

وقال عضو مجلس الشيوخ: مع بداية كل سنة يتم رفع أسعار الكهرباء، والأمر يكون بسبب الوقود الأحفوري مثل البترول الذي يرتفع ومعه تزيد أسعار الكهرباء.

الطاقة المتجددة تحل مشكلة زيادة أسعار الكهرباء

وأكد النائب، أن الطاقة المتجددة هي التي ستحل مشكلة زيادة أسعار الكهرباء كل عام.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالكشف عن إنجازات تخفيض الفاقد من الكهرباء، لاسيما وأن الحكومة صرفت نحو 85 مليار جنيه على شبكة الكهرباء.

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمتلك ثروات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بكافة أشكالها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة ملفات خاصة بالطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الطاقة الحرارية طاقة نظيفة وموثوقة، ويمكن الاستفادة منها مثل باقي الطاقات الأخرى.

وأشار رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تمتلك فرصة لدفع الاقتصاد القومي في حال استخدام السليكون بصورة اقتصادية.

وتسائل النائب: متى يظهر وادي السليكون للنور؟، مطالبا بضرورة العمل على تعزيز الاستثمار في الطاقة الحرارية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم الإعلان عن رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الطاقة المتجددة والتحول إلى شبكة ذكية في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها، متسائلا: أين وصلت هذه التحركات؟.

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