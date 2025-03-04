الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

هل تجدد فيزا المعاش تلقائيا في بنك القاهرة ؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يتساءل عملاء بنك القاهرة عن مدي إمكانية تجديد فيزا المعاش تلقائيا والحصول عليها من الفرع.

وقال مسئولون بنك القاهرة إنه  البطاقة المجددة تصدر تلقائيا قبل انتهاء الكارت القديم بـ10 ايام وتظل البطاقة القديمه سارية حتى اخر يوم في شهر تاريخ الانتهاء.

حدد بنك القاهرة عددا من الخدمات التي  تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في فروع البنك. 

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي: 

 
1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. 
2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب
3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

البطاقات المدفوعة بنك القاهرة

1- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.
2-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
3- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر.

4- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
5-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع بنك القاهرة واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

6- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة

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