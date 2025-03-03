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رياضة

جوارديولا يوجه تحذيرًا بشأن نجم مانشستر سيتي

رودري
رودري

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن عودة رودري لخوض التدريبات الخفيفة مع الفريق تمثل دفعة معنوية كبيرة للجميع في النادي.  

وكان اللاعب الحائز على الكرة الذهبية غاب عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل 2-2 مع آرسنال في سبتمبر الماضي.  

ولا يزال موعد عودة رودري غير معروف، لكن مدرب السيتي يؤكد أن رؤية الإسباني يرجع إلى أرض الملعب مع زملائه أمر مشجع للغاية.
 

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "يجب أن يعرف المشجعون أنهم ليسوا الوحيدين المتحمسين".  

وشدد جوارديولا: "رودري غاب لمدة 5 أو 6 أشهر بعد فترة التوقف الدولي، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، لا يجب أن نتخذ قرارات غبية".

وواصل: "الأمر جيد، لكنه ليس قريبًا جدًا من العودة. هو يلمس الكرة وعاد إلى غرفة الملابس".  

وتابع: "إنه يشعر بثقة أكبر وسعادة أكبر، لم أكن أتوقع ذلك قبل نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، وربما سيتمكن من مساعدتنا".  

وعن موقف رودري للظهور في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في حال تأهل السيتي إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، أكد جوارديولا: "نحن في ربع النهائي، لذا سنرى.. علينا أن نستحق التواجد في النهائي".

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