الهلال السعودي يتلقى ضربة قوية جديدة
أعلن الهلال السعودي في بيان رسمي، غياب جواو كانسيلو لاعب الفريق، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.
إصابة نجم الهلال السعودي
ونشر الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على موقع إكس:" أن جواو كانسيلو سيغيب عن المشاركة مع الهلال لمدة 8 أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.
وسيغيب جواو كانسيلو عن المشاركة مع الهلال خلال مباراة باختاكور، وسيكون غياب اللاعب ضربة قوية بالنسبة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة وأن اللاعب أحد الركائز الأساسية بالفريق.
ويرغب الهلال في العودة للانتصارات من جديد، بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا.
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