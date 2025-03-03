الهلال السعودي يتلقى ضربة قوية جديدة

أعلن الهلال السعودي في بيان رسمي، غياب جواو كانسيلو لاعب الفريق، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

إصابة نجم الهلال السعودي

ونشر الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على موقع إكس:" أن جواو كانسيلو سيغيب عن المشاركة مع الهلال لمدة 8 أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.



وسيغيب جواو كانسيلو عن المشاركة مع الهلال خلال مباراة باختاكور، وسيكون غياب اللاعب ضربة قوية بالنسبة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة وأن اللاعب أحد الركائز الأساسية بالفريق.



ويرغب الهلال في العودة للانتصارات من جديد، بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا.

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