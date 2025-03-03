محافظ الجيزة يوجه بتحسين خدمات مراكز التكنولوجية وتيسير إجراءات التصالح

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشددًا على ضرورة توفير أكثر من موظف بالتناوب للرد على الاستفسارات، مع مراعاة التعامل الإنساني مع كبار السن وغير المتعلمين لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة ويسر.

تركيب لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية

ووجّه المحافظ بضرورة تركيب لوحات إرشادية توضح الإجابات عن الأسئلة المتكررة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المباشرة، وبالتالي تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وإجراء تقييم دوري للأداء لضمان تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو الموظفين.

وأكد ضرورة إبراز فوائد التصالح وتعريف المواطنين بمراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة من خلال وسائل توضيحية داخل المراكز التكنولوجية، ما يسهم في رفع مستوى الوعي وتحفيز المواطنين على استكمال الإجراءات بسلاسة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.

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