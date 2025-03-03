محافظة الجيزة تعلن حاجتها لتعيين 17 مهندسًا بنظام السركي اليومي

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتعيين (17) مهندسًا بنظام السركي اليومي (أجر نظير عمل) في عدد من التخصصات الهندسية، تشمل: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة.

شروط التقديم لوظائف المهندسين في محافظة الجيزة

يجب أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.

القبول بالعمل في أي جهة تابعة للمحافظة وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل.

الإقامة داخل نطاق محافظة الجيزة.

امتلاك خبرة سابقة لا تزيد عن 5 سنوات.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي، أي أنه لا يترتب عليه أي حقوق تثبيت أو تعيين دائم.



المهام والمسؤوليات لكل تخصص

مهندس مدني

إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.

إعداد دراسات الجدوى الفنية ووضع المخططات اللازمة.

تقديم تقارير دورية عن المشروعات قيد التنفيذ.

تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية ذات الصلة.

مهندس معماري

إعداد التصميمات المعمارية وتنفيذ المشروعات بأسلوب آمن.

تقديم حلول معمارية وإنشائية مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات.

القدرة على استخدام برامج التصميم الهندسي مثل AutoCAD و3D Max.

إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المشروعات.

مهندس كهرباء

إتقان العمل على الشبكات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

تصميم شبكات الإنارة العامة ومراجعة المخططات الكهربائية.

إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي المتخصصة في الهندسة الكهربائية.

مهندس ميكانيكا

خبرة في صيانة السيارات والمعدات الثقيلة (مثل اللوادر والبلدوزرات والجليدرات).

إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي ذات الصلة بمجال الميكانيكا.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين إحضار صور من المستندات التالية:

المؤهل الدراسي (بكالوريوس الهندسة).

كارنيه نقابة المهندسين وشهادة القيد بالنقابة.

شهادة الميلاد (كمبيوتر).

بطاقة الرقم القومي (سارية المفعول).

الموقف من التجنيد (للذكور) أو شهادة الخدمة العامة (للإناث).

شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت).



ويتم تقديم الطلبات شخصيًا باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات)، مع ضرورة إرفاق صورة شخصية حديثة (4×6)، وذلك خلال الفترة من 1 مارس 2025 حتى 31 مارس 2025.

مواعيد وآلية التقديم

التقديم يدويًا ولن تُقبل الطلبات المرسلة عبر البريد.

لن يتم النظر في الطلبات التي تُقدم قبل أو بعد الموعد المحدد.

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