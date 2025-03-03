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رياضة

أنشيلوتي يرد على إمكانية انتقاله لروما الإيطالي نهاية الموسم

كارلو أنشيلوتي،فيتو
كارلو أنشيلوتي،فيتو

رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التقارير التي ربطته بقيادة فريق روما الإيطالي.

واقترن اسم أنشيلوتي بالانتقال إلى روما في ظل تعيين فريق العاصمة الإيطالية لكلاوديو رانيري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025 والبحث عن مدرب جديد الصيف المقبل.


واقترن اسم أنشيلوتي بالانتقال إلى روما في ظل تعيين فريق العاصمة الإيطالية لكلاوديو رانيري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025 والبحث عن مدرب جديد الصيف المقبل.

 

وقال أنشيلوتي ردًا على شائعات قيادته لروما في المستقبل في تصريحات لقناة "راي" الإيطالية: "لدي ذكريات رائعة مع روما، ولا أعرف ما الذي سيحمله المستقبل، أنا بخير في مدريد ولا يمكنني أن أبقى في وظيفتي مدى الحياة".

وعن رأيه في كلاوديو رانيري رد: "مدير فني رائع وتكتيكي ويقرأ بيئة الأندية التي يعمل فيها جيدًا، وليس مستغربًا علي ما يقوم به، واعتقد أنه سيستمر".

ولعب  أنشيلوتي لروما لمدة 8 سنوات خلال الفترة من 1979 إلى 1987 قبل أن ينضم إلى ميلان الذي أنهى فيه مسيرته عام 1992.


وفي الإطار ذاته، تحدث أنشيلوتي عن تجربته في سانتياجو برنابيو قائلًا: "ريال مدريد هو النادي صاحب أكبر شهرة في العالم وتاريخه لا يزال حاضرًا بقوة".

وأكمل: "الجميع اعتقد أن مسيرتي قد انتهت في وقت ما ثم عدت للريال وحققت دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "في ريال مدريد لا نعمل كثيرا على الجوانب التكتيكية، لأنها قد تحد من إبداع اللاعبين، ونفضل العمل مع اللاعبين بناء على قدراتهم الموجودة؛ أخصص الكثير من الوقت للفريق، ولا أحصل على يوم راحة تقريبا. نقضي الكثير من الوقت معا".

الجدير بالذكر أن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2026 ولقد قاد الفريق على مدار ولايتين لتحقيق 15 لقبًا أبرزهم 3 لدوري أبطال أوروبا في 2014 و2022 و2024.

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