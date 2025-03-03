محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في مطوبس

التقى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي قرى مركز مطوبس، خلال جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بتطوير القرى المصرية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، لافتا أن هذه المشروعات تشمل تطوير شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتحديث المنشآت التعليمية والصحية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.

إيجاد حلول عاجلة وفعالة لشكاوي المواطنين

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد أحد المحاور الأساسية لعمل الأجهزة التنفيذية، وذلك للاستماع إلى متطلباتهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة، مشددا على أهمية تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال خطي الطوارئ 114 و0473220792، لضمان الإستجابة السريعة للمشكلات التي تواجههم.

من جانبهم، فقد أعرب أهالي قرى مطوبس عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أنها أحدثت نقلة نوعية في حياتهم اليومية، ووفرت لهم العديد من الخدمات الأساسية التي كانوا بحاجة إليها، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير الريف المصري، وتنفيذ مشروعات خدمية متكاملة ساهمت في تحسين مستوى المعيشة.

وفي سياق متصل، فقد كشف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن بدء العمل في مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في عدد من مراكز المحافظة، وهي كفر الشيخ، دسوق، الحامول، وسيدي سالم، بهدف استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد حاليًا طفرة تنموية في مختلف المجالات، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة المدن والقرى.

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