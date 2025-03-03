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رياضة

في غياب كريستيانو، التشكيل المتوقع للنصر أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

يلتقي فريق النصر السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، في إطار منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

ويغيب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر القادمة بسبب الإصابة.

تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

 

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، أيمن يحيي

 

 

بينما على الصعيد الآخر، يتسلح نادي استقلال طهران الإيراني بعاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة النصر والاستقلال والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة

ومن المقرر أن يواجه  النصر  الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «آزادي» في دولة إيران، مباراة استقلال ضد النصر السعودي ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي، من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في أبطال آسيا

ويمكن  مشاهدة مباراة النصر والاستقلال بث مباشر في أبطال آسيا 2024 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports AFC 1 HD.

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