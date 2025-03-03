الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

كلوب يستهدف التعاقد مع مدرب من البريميرليج لهذا الفريق

كلوب
كلوب

يسعي الألماني يورجن كلوب، رئيس كرة القدم العالمية الجديد في شركة ريد بول، التعاقد مع مدرب، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فقد وضع كلوب، قائمة مختصرة تضم 3 مدربين لخلافة ماركو روزه، الذي يعاني مع لايبزيج هذا الموسم.

وأشارت إلى أن أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، بات هدفا رئيسيا لنادي لايبزيج خلال الموسم الحالي.

 

وارتبط جلاسنر بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، بعد بداية قوية له مع كريستال بالاس، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي طالبت بمبلغ 100 مليون يورو (82 مليون إسترليني) للتخلي عن خدماته.

لكن المدرب النمساوي قرر البقاء في ملعب سيلهرست بارك، وبعد بداية صعبة في موسمه الكامل الأول في البريميرليج، نجح في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ورغم ذلك، قد يواجه كريستال بالاس، معركة جديدة، للحفاظ على خدمات جلاسنر من إغراءات لايبزيج.

ويعاني ماركو روزه من سلسلة نتائج سيئة، إذ فاز لايبزيج في مباراتين فقط من آخر 8 مواجهات، كما ودع دوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز 32.

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يورجن كلوب الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز كلوب ماركو روزه لايبزيج البريميرليج

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