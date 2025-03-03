الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تشغيل البوابات الإلكترونية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تشغيل البوابات الإلكترونية بالجامعة في اطار تعزيز قدرات الامن الجامعة وتوفير اقصى درجات الامن والسلامة لمنسوبي الجامعة.

 تجهيز البوابات الالكترونية 
جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات الادارية بالجامعة، حيث تم تجهيز البوابات الالكترونية في 3 بوابات للافراد والسيارات.

وفي سياق منفصل  تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، سير العمل في مجمع الطلاب بجوار كلية الآداب.

مشروعات تطوير البنية التحتية

وأوضح رئيس الجامعة أن المجمع يأتي ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة،وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والامتحانية في مختلف كليات الجامعة  .

ويضم المجمع الجديد قاعتين، تتسع كل منهما لـ 800 مقعد، مع توفير كافة التجهيزات الحديثة، بما في ذلك أجهزة الصوتيات، والداتا شو، وأنظمة التكييف، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وهذا الأمر من شأنه توفير بيئة جيدة للتحصيل الدراسي بمختلف الكليات سواء النظرية أو العملية بالجامعة.

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