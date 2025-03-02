رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع مشروعات التطوير وسير العمل بمجمع الطلاب

تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، سير العمل في مجمع الطلاب بجوار كلية الآداب.

مشروعات تطوير البنية التحتية

وأوضح رئيس الجامعة أن المجمع يأتي ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة،وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والامتحانية في مختلف كليات الجامعة .

ويضم المجمع الجديد قاعتين، تتسع كل منهما لـ 800 مقعد، مع توفير كافة التجهيزات الحديثة، بما في ذلك أجهزة الصوتيات، والداتا شو، وأنظمة التكييف، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب وهذا الأمر من شأنه توفير بيئة جيدة للتحصيل الدراسي بمختلف الكليات سواء النظرية أو العملية بالجامعة.

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