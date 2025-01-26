إيمي سالم تؤدي مناسك العمرة لأول مرة

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لها من أمام الكعبة، وعلقت إيمي على الصورة قائلة: “ أول مرة عمرة…. كم كان قلبي مشتاق لزيارة بيتك يا رحمن.. كم من دموع انهالت شوقا للطواف والسعى”.

تابعت: "و كل هذا الوقت والنداء لم يأتي… وها قد أتى هو فعلا نداء من رب العالمين الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، أنا اعتمرت. شكرا شكرا شكرا اكتبها لكل مشتاق يا رب".

الفنانة إيمي سالم

من جانب آخر، كانت قد كشفت الفنانة إيمي سالم تفاصيل اتهامها في قضية تبديد شيكات، والحكم عليها غيابيا بالسجن لمدة ٣ سنوات.



وقالت الفنانة إيمي سالم في تصريح لـ" فيتو“ كنت بجدد الباسبور بتاعي علشان أسافر أقضي إجازة مع أولادي، فوجئت أنهم بيقولي إنه صادر ضدي حكم حبس ٣ سنوات في قضية إيصالات أمانة، مضيفة: "أنا معرفش يعني ايه وصولات أمانة أصلا”.

إيمي سالم تكشف تفاصيل اتهامها بتبديد شيكات

واستكملت: لما تابعت تفاصيل القضية، فوجئت باتهامي أني آخد فلوس من حد علشان أديها لحد تاني، مضيفة "يعني شغالة ديلفري".

وأضافت: لما مشيت في مراحل القضية عرفت إنه في قضايا كتير اوي زي كده بتحصل لناس بريئة، متابعة “كان ممكن يتقبض عليا في اي كمين”.

واستكملت: أنا مش هسيب حقي وهقاضيهم بتهمة التزوير، أنا شوفت بسببها أنا وأولادي أيام سودا، ومش هسكت إلا لما اخد حقي".

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