السياحة تعلن مواعيد إصدار تأشيرات العمرة وآخر موعد لدخول خروج المعتمرين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن المواعيد النهائية لإصدار تأشيرات العمرة وآخر موعد لدخول وخروج المعتمرين خلال مواسم العمرة.

مواعيد دخول وخروج المعتمرين

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، أنه تلقت كتابا من وزارة السياحة والآثار، والمتضمن خطاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج بشأن الإخطار الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تعاميم نسك (المسار الإلكتروني) والوارد فيه المحددات الزمنية لتأشيرات العمرة.

مواعيد إصدار تأشيرات العمرة

أوضحت الغرفة أنه يتم بدء اصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من تاريخ 14 ذو الحجة من كل عام، ويكون اخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة بتاريخ 1 شوال من كل عام، ويكون بداية دخول المعتمرين بتاريخ 14 ذو الحجة من كل عام واخر موعد لدخول المعتمرين الى المملكة بتاريخ 15 شوال من كل عام، وانتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة 1 ذو القعدة من كل عام.

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