الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

حبس سائق سيارة صدم سايس في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة ملاكي متهم بصدم سايس بشارع عباس العقاد بمدينة نصر مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث في منطقة عباس العقاد.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسايس مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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