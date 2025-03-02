حجز سائق سيارة ملاكي متهم بصدم سايس في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سائق سيارة ملاكي متهم بصدم سايس بشارع عباس العقاد بمدينة نصر مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث في منطقة عباس العقاد.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسايس مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة.



تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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