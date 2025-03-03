الدوري المصري، حسبة برما لتحديد أصحاب المقاعد المتبقية لمجموعة التتويج

الدوري المصري، تتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز المقر إنطلاقها اليوم الإثنين.

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

وجاءت الفرق الستة المتنافسة علي التواجد بمجموعة التتويج كالتالي:

حرس الحدود “22 نقطة ”

فاركو “22 نقطة”

طلائع الجيش “21 نقطة”

زد اف سي “20 نقطة”

بتروجيت “19 نقطة”

الاتحاد السكندري “18 نقطة”

حسبة برما لتحديد المقاعد المتبقية

وتعد فرص حرس الحدود وفاركو هي الأقوى في التواجد في مجموعة التتويج حال عدم تخطي أكثر من فريق لعدد نقاطهما مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري المصري، وفي حال تحقيق حرس الحدود وفاركو الفوز أمام البنك الأهلي والجونة بالترتيب سيضمنان المشاركة في مجموعة التتويج بالدوري والابتعاد عن مجموعة الهبوط دون الدخول في حسبة برما.

التعادل سيدخل الفريقان في لعبة الحسابات حال التساوي مع الفرق المتنافسة على مقاعد مجموعة التتويج، كما يعد خسارة ثلاث فرق أو تعادلهم من الفرق الـ 6 المتنافسة حال خسارة كلا من حرس الحدود وفاركو بمثابة ضمان التأهل لمجموعة التنافس علي اللقب.

وعلى صعيد آخر تعد فرص طلائع الجيش والاتحاد السكندري هي الأصعب علي الورق خاصة أن الجيش سيلتقي الأهلي في ختام المرحلة الأولي ورغبة الأهلي في مواصلة المنافسة على اللقب ستضع أمام عينه نقاط المباراة.

كما أن موقف الاتحاد السكندري بات صعبا جدا للتواجد في مجموعة التتويج خاصة مع وجوده بالمركز الأخير في ترتيب الفرق الستة المتنافسة على التواجد في مجموعة التتويج حيث يحتاج زعيم الثغر لمعجزة بخسارة كلا من زد وبتروجت وطلائع الجيش بالجولة الأخيرة بل والتفوق على الجيش بفارق الأهداف لضمان التأهل لمجموعة التتويج.

وكانت 6 أندية نجحت في حجز مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري

كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهي: غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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