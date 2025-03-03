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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فريق  إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب المران استعدادا لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء. 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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