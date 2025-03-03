موعد مباراة المصري ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يلتقي المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين نظيره مودرن سبورت، ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

موعد مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق صافرة مباراة المصري أمام مودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد لحساب الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ومودرن سبورت اليوم الاثنين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

ويحل المصري بقيادة التونسى أنيس بوجلبان بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية فيما تلقي مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 15 هدفا، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 16 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 9، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ20 هدفا.

حكام مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين بلقاءات المصري أمام مودرن سبورت، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام غدا الثلاثاء، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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