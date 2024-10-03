تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

أعلن راويل أحمدوف النائب الأول لمدير مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية أن صاروخ "سويوز-5" الواعد لن يطلق عام 2025، كما كان مخطط له سابقا.

وقال أحمدوف إن "سويوز – 5" لا يزال قيد التطوير، وسيطلق إلى الفضاء لأول مرة بحلول عام 2026.

إطلاق الأجهزة الأوتوماتيكية الفضائية إلى مدارات الأرض

يذكر أن "سويوز-5" هو صاروخ روسي متوسط واعد. ويتم تطويره لإطلاق الأجهزة الأوتوماتيكية الفضائية إلى مدارات الأرض.

وقد أقرت الحكومة الروسية في أبريل الماضي مشروع الاتفاقية مع كازاخستان بشأن البدء في الاختبارات الفضائية لصاروخ "سويوز-5" عام 2025، وذلك عن طريق إطلاقه من مجمع "بايتريك" الصاروخي الفضائي الواقع في مطار "بايكونور" الفضائي الذي تولت حكومة كازاخستان عملية إنشائه.