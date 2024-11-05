منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن روسيا أطلقت صاروخًا من طراز سويوز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء محملا بقمرين صناعيين مصممين لمراقبة الطقس حول الأرض و53 قمرًا صناعيًّا صغيرًا، بما في ذلك قمران إيرانيان.

وذكرت الوكالة أن مركبة الإطلاق سويوز 2.1، التي انطلقت من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية، حملت قمرين صناعيين من طراز أيونوسفيرا-إم، اللذين سيصبحان جزءًا من نظام مراقبة الغلاف الأيوني للأرض من الفضاء.

تقع طبقة الأيونوسفير، حيث يلتقي الغلاف الجوي للأرض بالفضاء، على ارتفاع يتراوح بين 80 إلى 644 كيلومترًا تقريبًا فوق سطح الأرض، وفقًا للمعلومات الواردة على موقع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على الإنترنت.

ويبلغ وزن كل قمر صناعي من طراز أيونوسفيرا-إم 430 كيلوجرامًا ويقع مداره على ارتفاع 820 كيلومترا، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

ويتضمن النظام أربعة أقمار صناعية من طراز أيونوسفيرا-إم.

ومن بين الأقمار الصناعية الصغيرة البالغ عددها 53 قمرا، قمران صناعيان إيرانيان هما كوثر، المخصص للتصوير عالي الدقة، وهدهد، وهو قمر صناعي صغير للاتصالات.