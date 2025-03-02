الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة في جولة مفاجئة لـ مستشفى الوراق المركزي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأحد  زيارة مفاجئة إلى مستشفى الوراق المركزي، حيث تفقد أقسام المستشفى والعيادات الخارجية والرعاية المركزة والحضانات واطمأن على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

وخلال جولته، حرص المحافظ على التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومتابعة أداء الأطقم الطبية إلى جانب التأكد من  توفير الرعاية اللازمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. 

كما استمع المحافظ إلى شكاوى بعض المرضى وملاحظاتهم واطلع على آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة. 
 

توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين طوال شهر رمضان

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين علي مدار اليوم طوال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول العمل والالتزام بنسب الحضور والغياب وفقًا للوائح المنظمة والصادرة مع تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق  ومنتظم. 
 

وحرص المحافظ خلال جولته التفقدية التي امتدت لجميع أدوار وأقسام المستشفى الي تفقد غرفة جهاز الماموجرام الجديد والذي تم دعم المستشفي به نظرًا لأهميته، مؤكدًا على الاستمرار في رفع كفاءة ودعم الإمكانيات الطبية لتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.

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