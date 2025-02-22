روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

طورت شركة Clone Robotics البولندية، روبوتا متقدما يتمتع بحركات تحاكي البشر بشكل مذهل، بفضل عضلات اصطناعية مدمجة تحت جلد شفاف.

عضلات اصطناعية مدمجة تحت جلد شفاف

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أطلقت الشركة مقطع فيديو للروبوت Protoclone، وهو إنسان آلي بدون وجه، صُمم بدقة تشريحية تحاكي بنية الإنسان الحقيقية. وفي الفيديو، يظهر الروبوت بطول 1.83 متر وهو يتدلى من السقف داخل مختبر الشركة، محركا أطرافه بطريقة أشبه بمشهد من أفلام الخيال العلمي.

ويحتوي Protoclone على عظام ومفاصل وأوتار وعضلات اصطناعية، ما يمنحه القدرة المحتملة على المشي مثل الإنسان. ومع ذلك، لم تظهر الشركة بعد دليلا على قدرته الفعلية على المشي، على عكس روبوتات أخرى مثل Optimus من إيلون ماسك أو Atlas من Boston Dynamics.

تنفيذ 200 حركة مختلفة بفضل 1000 ليف عضلي اصطناعي و500 جهاز استشعار

ويتميز الروبوت بقدرته على تنفيذ 200 حركة مختلفة بفضل 1000 ليف عضلي اصطناعي و500 جهاز استشعار، ما يمنحه قدرة متطورة على إدراك محيطه والتفاعل معه. كما أنه يعمل حاليا بالهواء المضغوط، لكن الشركة تخطط لاستخدام نظام هيدروليكي يحاكي طريقة ضخ الدم في جسم الإنسان، ما قد يحسن من قوة ومرونة حركته.

وأثار الفيديو الذي نشرته الشركة على منصة X ردود فعل واسعة، حيث وصفه البعض بأنه إنجاز تكنولوجي مذهل، في حين رأى آخرون أنه مخيف ومثير للقلق. وكتب أحد المستخدمين: "هل يمكنكم رسم وجه مبتسم عليه؟"، بينما قال آخر: "ابقوه معلقا هناك، لا تدعوه ينزل أبدا!".

ومن جهتها، أعربت ميشيل ديكنسون، خبيرة تكنولوجيا النانو في نيوزيلندا، عن قلقها قائلة: "رؤية هذا الروبوت الذي لا وجه له وهو يتحرك جعلني أشعر بعدم الارتياح... لقد اعتدنا على الروبوتات المصممة لتبدو ودودة، لكن هذا مختلف تماما".

وتسعى Clone Robotics إلى تطوير روبوتات قادرة على أداء المهام اليومية في المنازل والمكاتب، مثل إعداد الطعام وترتيب الطاولات وتنظيف الملابس واستخدام المكنسة الكهربائية. ومع توسع الشركة وافتتاح مكاتب لها في كاليفورنيا، فهي تبحث عن مواهب جديدة لتسريع تطوير الروبوتات البشرية المتقدمة.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن السعر المتوقع لـProtoclone، لكن من الواضح أن هذا الابتكار قد يكون خطوة كبيرة نحو مستقبل تتحرك فيه الروبوتات بيننا بشكل غير مسبوق.

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