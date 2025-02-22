السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

روبوت مطوّر
روبوت مطوّر

 طورت شركة Clone Robotics البولندية، روبوتا متقدما يتمتع بحركات تحاكي البشر بشكل مذهل، بفضل عضلات اصطناعية مدمجة تحت جلد شفاف.

 

عضلات اصطناعية مدمجة تحت جلد شفاف

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أطلقت الشركة مقطع فيديو للروبوت Protoclone، وهو إنسان آلي بدون وجه، صُمم بدقة تشريحية تحاكي بنية الإنسان الحقيقية. وفي الفيديو، يظهر الروبوت بطول 1.83 متر وهو يتدلى من السقف داخل مختبر الشركة، محركا أطرافه بطريقة أشبه بمشهد من أفلام الخيال العلمي.

ويحتوي Protoclone على عظام ومفاصل وأوتار وعضلات اصطناعية، ما يمنحه القدرة المحتملة على المشي مثل الإنسان. ومع ذلك، لم تظهر الشركة بعد دليلا على قدرته الفعلية على المشي، على عكس روبوتات أخرى مثل Optimus من إيلون ماسك أو Atlas من Boston Dynamics.

 

تنفيذ 200 حركة مختلفة بفضل 1000 ليف عضلي اصطناعي و500 جهاز استشعار

ويتميز الروبوت بقدرته على تنفيذ 200 حركة مختلفة بفضل 1000 ليف عضلي اصطناعي و500 جهاز استشعار، ما يمنحه قدرة متطورة على إدراك محيطه والتفاعل معه. كما أنه يعمل حاليا بالهواء المضغوط، لكن الشركة تخطط لاستخدام نظام هيدروليكي يحاكي طريقة ضخ الدم في جسم الإنسان، ما قد يحسن من قوة ومرونة حركته.

وأثار الفيديو الذي نشرته الشركة على منصة X ردود فعل واسعة، حيث وصفه البعض بأنه إنجاز تكنولوجي مذهل، في حين رأى آخرون أنه مخيف ومثير للقلق. وكتب أحد المستخدمين: "هل يمكنكم رسم وجه مبتسم عليه؟"، بينما قال آخر: "ابقوه معلقا هناك، لا تدعوه ينزل أبدا!".

ومن جهتها، أعربت ميشيل ديكنسون، خبيرة تكنولوجيا النانو في نيوزيلندا، عن قلقها قائلة: "رؤية هذا الروبوت الذي لا وجه له وهو يتحرك جعلني أشعر بعدم الارتياح... لقد اعتدنا على الروبوتات المصممة لتبدو ودودة، لكن هذا مختلف تماما".

 

وتسعى Clone Robotics إلى تطوير روبوتات قادرة على أداء المهام اليومية في المنازل والمكاتب، مثل إعداد الطعام وترتيب الطاولات وتنظيف الملابس واستخدام المكنسة الكهربائية. ومع توسع الشركة وافتتاح مكاتب لها في كاليفورنيا، فهي تبحث عن مواهب جديدة لتسريع تطوير الروبوتات البشرية المتقدمة.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن السعر المتوقع لـProtoclone، لكن من الواضح أن هذا الابتكار قد يكون خطوة كبيرة نحو مستقبل تتحرك فيه الروبوتات بيننا بشكل غير مسبوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البشر عضلات اصطناعية انسان آلي الروبوت تكنولوجيا النانو الروبوتات

مواد متعلقة

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 22 فبراير 2025

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

محامٍ يكشف تفاصيل إغماء سيدة بعد رؤيتها لـ سفاح المعمورة

منوعات

المزيد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية