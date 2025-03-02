الأحد 02 مارس 2025
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منوعات

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

روبوت، فيتو
روبوت، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب آلي وهو يتفاعل مع الجمهور، خلال كرنفالات مدينة ساو باولو البرازيلية.

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو


ويُظهر الفيديو كيف يتفاعل الكلب الروبوت مع الجمهور، حيث لفت الروبوت الأمني التابع للحرس المدني البرازيلي، الأنظار بحركاته اللطيفة خلال احتفالات الكرنفال في ساو باولو، وذلك في منطقة ريبوبليكا.

 

ويحمل الروبوت اسم "الكلب الذكي" وهو مزود بكاميرات وتقنية التعرف على الوجوه، حيث يقوم ببث الصور مباشرة إلى مركز الحرس المدني، ما يساعد في رصد المشتبه بهم وتحديد هوية المفقودين.
 

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