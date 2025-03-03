مسلسلات رمضان 2025، طه الحلانجي يقف بجانب حبيبته في مرضها

مسلسلات رمضان 2025، يقوم الفنان محمد رجب الذي يلعب شخصية طه الحلانجي بمساندة حبيبته “سماح” التي تلعب دورها الفنانة آيتن عامر في مرضها بعد اعترافها بأنها مصابة بورم في المخ خلال الحلقة الثانية من العمل.



ويظهر طه الحلانجي وحبيبته التي تلعب دورها آيتن عامر داخل الحارة التي تسكن فيها، ويقوم نجل عمها بتوبيخيها أمامه بسبب عودتها في وقت متأخر معه، ويقوم الحلانجي بغناء أغنية كزبرة "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

ويكرر ابن عمها طلب الزواج من سماح التي تلعب دورها ايتن عامر، ولكنها تقوم بطرده خارج المنزل، وتهدده بأنها ستخبر زوجته الأولي.

ويظهر الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل ويلعب شخصية سعيد الشقيق الأكبر لـ الحلانجي، وهو أحد الأشخاص المقربين من طه، ويحكي له الأزمات التي تعرض له خلال سفر طه الي ليبيا.

ويدخل محمد رجب في مشادة مع أحد أفراد عصابة محمد لطفي بسبب سرقة سيارة، وسيقوم باسترجاع السيارة له حتى يعمل عليها.



وتعترف سماح التى تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر لـ طه أنها مصابة بورم في المخ.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الحلانجي بظهور طه الحلانجي، وهو يستطلع لإحدى الجرائد، ويدبر لأولي عمليات النصب التي سيقوم بها، ويقوم طه بسرقة عربية أحد رجال الأعمال.

كما يظهر الفنان محمد لطفي في شخصية المعلم لامبورجيني خليل، ويتعاون مع الحلانجي ليقوم بشراء السيارة التي قام بسرقتها.

ويعمل طه الحلانجي في بيع المواد الممنوعة، ويتعاون مع أحد المعلمين لكن يقوم بالنصب عليه، لكن يقوم الحلانجي باسترجاع بضاعته.

ويظهر الفنان طارق صبري وهو مدمن للمخدرات ويدخل في مشادات مع زوجته بسبب إدمان المخدرات ويحاول قتل نفسه.

وتظهر الفنانة ميمي جمال في شخصية انشراح والدة محمد رجب، وهو تقوم بالتعصب علي أحد الزبائن بسبب مرسلة مدرسة ابتدائية.

وتظهر حبيبة طه الحلانجي التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، .

ويتم إيقافهم من قبل رجال المباحث ويتم الكشف علي بطاقة طه الحلانجي، ولكنه يقوم باشتغال الضابط أنه حبيبته تعاني من مرض، وهو يحاول إخراجها من الحالة النفسية السيئة التي تعاني منها.

وانتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب من مونتاج نصف حلقات العمل، لتكون جاهزة للعرض.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية رئيس مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

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