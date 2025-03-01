مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في تمام الساعة الحادية عشر مساء عبر قناة النهار.

وانتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب من مونتاج نصف حلقات العمل، لتكون جاهزة للعرض.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية رئيس مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل، ويتهم في قضية قتل تجعله مهددًا خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ويذكر أن مسلسل «الحلانجي» يشكل عودة محمد رجب إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات عن البطولة الدرامية الرمضانية منذ تقديمه مسلسل «علامة استفهام» في رمضان 2019 وشاركه البطولة محمود البزاوي وهيثم أحمد زكي وميرهان حسين وجيهان خليل من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

ويعود الفنان محمد رجب للأعمال الدرامية في السبا الرمضاني بعد فترة غياب عن خوضه سباق رمضان.

ومن المنتظر أن يحمل العمل اخد القضايا المهمة في عالم النصب مما يجعله يقع في العديد من المشاكل والأزمات التي تدخله السجن، وبعد خروجه يقوم بالانتقام من عدد كبير من رجال الأعمال الذين قاموا بتلفيق بعض القضايا له.

وحتى الآن ما زال الفنان محمد رجب وأسرة مسلسل الحلانجي يواصلون تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل، والمقرر العمل علي مونتاج بعض الحلقات في الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.