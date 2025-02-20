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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمود حمدان: انتهيت من كتابة حلقات "الحلانجي"

محمود حمدان، فيتو
محمود حمدان، فيتو

أكد محمود حمدان مؤلف مسلسل الحلانجي أنه انتهي من كتابة مسلسل الحلانجي الذي يقوم  ببطولته الفنان محمد رجب بشكل كامل.

وانتهت أسرة مسلسل الحلانجي من تصوير ما يقرب من 75٪ من أحداث العمل، ويتم تكثيف ساعات العمل لفريق العمل حتى ينتهوا من جميع مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل الحلانجي 

وتشهد أحداث مسلسل الحلانجي وقوع طه الحلانجي الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب في حب آيتن عامر ضمن أحداث العمل.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وهو أحد المعارض التي يقوم فيها طه الحلانجي بالنصب على مالكه.

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول شخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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