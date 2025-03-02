حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

كشفت الفنانة إلهام شاهين، مفاجأة مدوية بشأن الصورة الفاضحة المنتشرة لها على مواقع البورنو، مؤكدة أنها تتعرض للتهديد بالقتل والتشهير من قبل عدد من الأعداء منذ وقت حكم جماعة الإخوان للبلاد، لا سيما بعدما ربحت دعوى قضائية ضد داعية وقفل إحدى القنوات الفضائية الدينية.

كراهية الإخوان لـ إلهام شاهين

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها ببرنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة "النهار": "اعدائي بيكرهوا الفن والمرأة ولما الاتنين يجتمعوا فيا تبقى اللي تعاديهم فنانة وامرأة بالنسبة لهم حاجة كبيرة وبعدين انتصاري عليهم قضائيا دي مش سهلة".

رفض إلهام شاهين لحكم الإخوان

ولفتت:"أنا الوحيدة اللي قلت إني مش معترفة إن جالنا رئيس إخواني، وقت حكم جماعة الإخوان وقلت انا مش موافقة على نتيجة الانتخابات ومصر مش هتقبل ده وقلت مش هيكملوا سنة وفعلا ده حصل ومخوفتش من التصريح".

تهديد إلهام شاهين والتشهير بسمعتها

وأكدت إلهام شاهين:"اتهددت بالقتل وبكل حاجة، كل أنواع العنف وقلة الأدب، وربنا اللي كان حاميني، وركبوا لي صورة، حطوا صورتي على جسم ممثلة بورنو، زوروا الصورة، يعني حطوا وشي على جسم واحدة لابسة مايوه بيكيني أحمر، ولما تعقبنا أصل المرأة طلعت ممثلة رومانية بتعمل أفلام بورنو، وروحنا المحكمة، لأنهم زوروا حاجات وشوهي سمعتي، والمتهم اتعاقب بـ 3 سنوات سجن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.